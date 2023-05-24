الداخلية: ضبط شخص بحوزته 15 لتر من مادة “GHB” المؤثرة عقليا وادوات للتعبئة والإتجار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية انه في اطار جهود قطاع الامن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات وضبط مروجيها والمتاجرين بها وتجفيف منابعها حماية للمجتمع.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “ادارة المكافحة المحلية” من ضبط شخص وبحوزته على 15 لتر من مادة (GHB) المؤثرة عقليا وادوات للتعبئة والإتجار، وتم احالته والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما تؤكد الادارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لضبط كل من تسول له نفسه في جلبها والإتجار بها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.