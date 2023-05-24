البرجس يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة 2023

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/5/24 اجتماعاً ضم الوكلاء المساعدين والمدراء العامين وذلك لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة والتي ستجرى في 6 يونيو 2023.

وفي بداية الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس إلى الحضور تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وحرصه على متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

واستمع الفريق البرجس، إلى المتطلبات من الكوادر البشرية والفنية الخاصه بالتواجد الأمني في المقار الإنتخابية من أجل تقديم كافة التسهيلات للناخبين وتأمين العملية الإنتخابية بشكل عام.

كما بحث سبل معالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة ودور كل وحدة أمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها بما يحقق الهدف المنشود وهو إظهار الصورة الديمقراطية الحقيقية للكويت.

ودعا الفريق البرجس، القيادات الأمنية إلى مواصلة العمل بنفس العطاء المتميز لتأمين الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة والحرص على أن تكون الأجهزة الأمنية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات بما يوفر الطمأنينة لجميع الناخبين والمرشحين.