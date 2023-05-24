الفريق الجراحي في مستشفى جابر

مستشفى جابر يجري بنجاح 6 عمليات فتق معقدة

24 مايو، 2023
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أجرى مستشفى جابر بنجاح ست عمليات جراحية معقدة خلال فعاليات ورشة عمل استضاف خلالها الطبيب الجراح العالمي تيم تولينز الذي يعد من أفضل جراحي “الفتق” في العالم.

وقال رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر الدكتور سليمان المزيدي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان الهدف من هذه الورشة هو استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة الخبرات العالمية لخدمة المواطنين وتقليص العلاج بالخارج وتدريب الطاقم المحلي وأطباء البورد الكويتي للجراحة من خلال إجراء هذه العمليات المعقدة.

وأوضح أن أمراض جدار البطن والفتق من الأمراض الشائعة في العالم وبعضها تكون معقدة وتحتاج إلى خبرة عالمية في علاجها “لذا قررنا أن نأتي بأفضل جراح فتق في العالم لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في الكويت”.

وثمن الدكتور المزيدي دور الوزارة وحرصها على توفير أفضل الكوادر الطبية والكفاءات العالمية بالإضافة إلى أفضل التقنيات المستخدمة عالميا لخدمة للمرضى مشيدا بالخدمة الإلكترونية الجديدة للمواطنين في تقديم طلبات المراجعة للأطباء الزوار على تطبيق “كويت صحة”.

المصدر
كونا
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24 مايو، 2023
0 45 دقيقة واحدة

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