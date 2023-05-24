البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا

الاتحاد الإسباني يلغي قرار طرد وإيقاف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

24 مايو، 2023
0 29 دقيقة واحدة

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا يوم الأحد الماضي.

وطرد الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اعتدائه على أحد لاعبي بلنسية بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.

واشتكى فينيسيوس في وقت سابق من المباراة بتعرضه لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا مما أدى إلى توقف المباراة لعشر دقائق مع إشارته إلى الأشخاص الذين هتفوا ضده.

وأضاف الاتحاد في بيان “لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية.

“(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث”.

واحتجزت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص أمس الثلاثاء ووجهت لهم اتهامات مختلفة.

كما قام الاتحاد الإسباني بتغريم بلنسية 45 ألف يورو (49536 دولارا) وأغلق المدرج الجنوبي باستاد ميستايا لخمس مباريات.

ووصف فالنسيا العقوبات بأنها “مبالغ فيها وظالمة” قائلا إنها تضر بالمشجعين الذين لم يتورطوا في “الواقعة المشينة”.

وأضاف النادي أنه سيستأنف ضد قرار الإغلاق الجزئي للملعب.

المصدر
رويترز
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24 مايو، 2023
0 29 دقيقة واحدة

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