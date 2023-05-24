سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل نائب رئيس شركة "غوغل كلاود"

سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس شركة “غوغل كلاود”

24 مايو، 2023
0 78 دقيقة واحدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان العامر صباح اليوم السيد فينتون غراي سيرف نائب رئيس شركة غوغل كلاود والوفد المرافق له من الشركة خلال زيارته للبلاد.

ورحب سمو ولي العهد حفظه الله بالضيوف الكرام في مستهل اللقاء مؤكدا على مساعي دولة الكويت نحو التحول الرقمي والتكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية لتفعيل رؤيتها الوطنية وإطلاق مشاريع تنموية تعتمد على تقنيات متطورة وتنمية المهارات الوطنية وفق أفضل الممارسات التي تجلبها الشركات العالمية المتخصصة وتوفير فرص عمل واعدة وحرص دولة الكويت على إقامة شراكات في هذا المجال لتحقيق طموحاتها في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.. ورغبة القيادة السياسية لدولة الكويت في تطوير الخدمات الحكومية وخدمات الحوسبة السحابية.. متمنيا سموه حفظه الله أن تكون الشراكة مع شركة (غوغل) بداية الانفتاح الرقمي والشراكة مع الشركات العالمية المعنية بالتطور الرقمي والتكنولوجي والاتصالات.

من جانبه عبر السيد فينتون غراي سيرف نائب رئيس شركة غوغل كلاود عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة لثقتها فيما تقدمه شركة (غوغل) من خدمات تقنية وأبدى تطلعه إلى شراكة بناءة من خلال تقديم الشركة ما لديها من خبرة بالاستثمار في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وأنها لن تدخر جهدا في تطوير هذا المجال بدولة الكويت.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
24 مايو، 2023
0 78 دقيقة واحدة

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