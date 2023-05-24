إقلاع الطائرة الـ12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المستلزمات الطبية والخيام

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاربعاء عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد ال12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في جمعية الهلال الاحمر الكويتي تجاه الاشقاء في السودان والوقوف معهم في مختلف الأزمات والمحن.

وأكد ان دعم الشعب الكويتي لأشقائه في السودان “واجب انساني” مشيرا الى ان الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السودانيين لاسيما في ظل الظروف الحالية القاسية.

ولفت الى ان الجسر الجوي الاغاثي سوف يستمر في ضوء حاجة المتضررين الماسة للمساعدة ومد يد العون لهم داعيا الى تضافر الجهود والعمل على توفير بعض الاحتياجات الضرورية كالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام والكراسي المتحركة.

وبين المعراج انه تم توجيه المساعدات الاغاثية للوصول الى المتضررين وتقديم المعونات الأساسية الأولية لهم ومساعدتهم في الظروف الصعبة مشيرا الى ان المساعدات تضمنت المواد الطبية التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ واسعاف المصابين والمواد الغذائية بعناصرها الاساسية والخيام.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.