قاض أمريكي يحدد مارس 2024 موعدا لمحاكمة جنائية لترامب

قال قاض أمريكي اليوم الثلاثاء إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيخضع لمحاكمة جنائية في 25 مارس آذار 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في 2016.

وأعلن القاضي خوان ميرشان من محكمة مانهاتن القرار خلال جلسة حضرها ترامب بوسائل التواصل عن بعد من فلوريدا.

وهذا يعني أن ترامب سيخضع للمحاكمة خلال الانتخابات التمهيدية للترشح للرئاسة لعام 2024 والتي يسعى خلالها لحشد الدعم من جانب الجمهوريين.

وترامب حاليا هو المرشح الأوفر حظا للظفر بترشيح الحزب الجمهوري. وقال مصدران لرويترز إن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من المقرر أن يعلن غدا الأربعاء اعتزامه الترشح.

ودفع ترامب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وكان الغرض الأساسي من جلسة اليوم هو أن يبلغ ميرشان ترامب رسميا بأمر يمنعه من الكشف عن أدلة معينة لأطراف ثالثة، منها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بداية الجلسة، سأل ميرشان ترامب عما إذا كان لديه نسخة من الأمر. وقال ترامب “أجل، لدي”.

وقال ممثلو الادعاء إن أمر منعه من الكشف عن أدلة معينة ضروري بسبب تاريخ ترامب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لمهاجمة الآخرين، وخطر تعرض الشهود للمضايقات.