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آبل توقع اتفاقا مع برودكوم لتصنيع مكونات أجهزتها في أمريكا

23 مايو، 2023
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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل توقيع عقد بقيمة عدة مليارات من الدولارات ويمتد سنوات مع شركة التكنولوجيا والصناعة الأمريكية برودكوم.

ووفقا للاتفاق الذي أعلن اليوم الثلاثاء، ستطور برودكوم مكونات استقبال ترددات الجيل الخامس للاتصالات بما في ذلك أحدث مكونات الاتصالات اللاسلكية. كما تتضمن الخطة تطوير هذه المكونات الدقيقة وتصنيعها في عدد من المراكز الصناعية والتكنولوجية المريكية بما في ذلك منطقة فورت كولينز بولاية كولورادو.

وأشارت آبل إلى أنها تنفق عشرات المليارات من الدولارات لتطوير هذه المكونات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ستشكل فيه تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس مستقبل الجيل الجديد للأجهزة الإلكترونية.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل: “كل منتجات آبل تعتمد على تكنولوجيا يتم تصميمها وتركيبها في الولايات المتحدة، وسنواصل وتعميق استثماراتنا في الاقتصاد الأمريكي لأننا نؤمن إيمانا لا يتزعزع بمستقبل أمريكا”.

المصدر
د ب أ
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23 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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