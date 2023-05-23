كردستان العراق: مقتل 3 في قصف لمسيرات تركية جنوب غرب نينوى

أعلن اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء مقتل ثلاثة أشخاص في قصف شنته طائرات مسيرة (بدون طيار) تابعة للجيش التركي على قضاء سنجار جنوب غرب محافظة (نينوى) ومركزها مدينة الموصل.

وذكرت المديرية العامة لمكافحة الارهاب بالإقليم في بيان أن القصف استهدف مقرا لعناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا في قرية (جومو – خلف) التابعة لقضاء سنجار ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

والهجوم هو الثاني خلال أسبوع بعدما استهدفت مسيرات تركية قبل أيام قليلة موقعا في سنجار ما خلف قتلى وجرحى.

وكانت الحكومة الاتحادية ببغداد قد أبرمت اتفاقا مع اقليم كردستان العراق قبل اعوام لتطبيع الاوضاع في (سنجار) تضمن انتخاب ادارة موحدة للقضاء وحصر حمايته بالشرطة الاتحادية واستبعاد الفصائل المسلحة غير القانونية لتهيئة الأوضاع لعودة النازحين وإعادة الإعمار لكن الاتفاق لم ينفذ.