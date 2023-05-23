ساكا يوقع على عقد جديد طويل الأمد مع أرسنال

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن بوكايو ساكا مهاجم الفريق وقع على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

ويعد لاعب منتخب إنكلترا البالغ عمره 21 عاما، والذي انضم لاكاديمية الناشئين بالنادي الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له منذ أن كان في الثامنة من عمره، عنصرا أساسيا في آخر عامين وخاض 178 مباراة مع الفريق الأول.

وسجل ساكا 14 هدفا وصنع 11 مع أرسنال في كافة البطولات هذا الموسم. وكان أيضا هداف النادي في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.

وكان عقد ساكا السابق ينتهي في موسم 2023-2024 وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن العقد الجديد يسري حتى عام 2027.

وقال ساكا في بيان “أنا سعيد حقا. أعتقد أن هذا هو النادي المناسب لاتخاذ الخطوة المقبلة. هو ناد رائع..انظر إلى أين وصلنا.

“بالنسبة لي الأمر يدور حول تحقيق طموحاتي الشخصية… أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين في ملعب التدريب وزملائي والطاقم التدريبي كأنهم عائلتي.

“اعتقد أن لدي كل شيء لأكون أفضل لاعب يمكن أن أكونه. وهذا ما يجعلني سعيدا بالبقاء هنا وأن أستمر في المستقبل لأنني أؤمن أننا نستطيع تحقيق أشياء كبيرة”.

وانضم ساكا، الذي ترشح لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنكليزي، إلى زميله الحارس آرون رامسديل الذي وقع على عقد جديد مؤخرا.

وقال المدرب ميكل أرتيتا “الحفاظ على أفضل عناصرنا المهارية الصغيرة هو المفتاح لمواصلة التطور. بوكايو يمثل جزءا هاما للفريق الآن وفي المستقبل”.

ويستقبل أرسنال منافسه ولفرهامبتون واندرارز في آخر مباراة في الموسم يوم الأحد المقبل بعد خسارته للقب الدوري الممتاز لصالح مانشستر سيتي.