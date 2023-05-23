وزير الإسكان: نسب الإنجاز بمدينة جابر الأحمد ستسهم في رفع مستوى الخدمات للمدينة والمناطق المحيطة بها

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي اليوم الثلاثاء إن نسب الإنجاز الفعلية والفرص الاستثمارية في مدينة (جابر الأحمد) السكنية ستسهم في رفع مستوى الخدمات للمدينة والمناطق المحيطة بها.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال تفقده المشاريع الاسكانية القائمة في مدينة (جابر الأحمد) والإطلاع على مشروع السكن العمودي وجهوزية الشقق السكنية التي سلمت لوزارة الصحة خلال جائحة (كورونا) لتسليمها للمواطنين بعد إجراء أعمال الصيانة عليها بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد العتيبي أهمية العمل على تسريع آلية توزيع القسائم السكنية ضمن المشاريع التي انتهت المؤسسة من تخطيطها وتصميمها وذلك بناء على توجيهات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهدف توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وأشار كذلك الى أهمية العمل على طرح المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد مجزية ومتنامية تساهم في تخفيف الاعباء المالية عن المؤسسة وتخلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي وتجذب الاستثمارات والتنافس بين القطاع المصرفي والشركات الخاصة والمطورين العقاريين.

ولفت إلى ضرورة الإسراع في توزيع 60 شقة سكنية جاهزة في المدينة ضمن السكن العمودي إذ من المقرر البدء باستدعاء المواطنين الراغبين في التخصيص يوم غد الأربعاء وتسليمها في 31 مايو الحالي.

وأفاد بأنه تم الاطلاع على موقع الفرص الاستثمارية (J3 و J2) الواقعة في المدينة والتي تشهد تقدما في تنفيذ الأعمال.

وبين أن المشروع (J3) يتضمن مجمعا تجاريا على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقريبا إضافة إلى 21 عمارة سكنية تحتوي على 204 شقق سكنية بأحجام مختلفة بنظام التأجير عن طريق مستثمر المشروع اضافة إلى مشروع الفلل المتلاصقة والحديقة والمواقف العامة وغيرها من مكوناته.