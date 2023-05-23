“الشؤون”: الهلال الأحمر الكويتي يؤدي دورا مهما وفعالا في خدمة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية

قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد الخالدي إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تؤدي أدوارا مهمة وفاعلة في مجال خدمة نزلاء الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

جاء ذلك في تصريح الخالدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير.

وأكد الخالدي أن التعاون القائم بين الجمعية وقطاع الرعاية الاجتماعية يأتي لخدمة نزلاء الرعاية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات لهم مشيرا إلى ضرورة فتح قنوات التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم الرعاية الكاملة لهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر الكويتي) الدكتور هلال الساير جهود مسؤولي قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة نزلاء الرعاية في كافة المجالات الطبية والإنسانية.

وأكد الساير أن التعاون والتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية قائم على تعزيز الأنشطة الاجتماعية والوطنية المختلفة إضافة إلى الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها المتطوعون في الجمعية.

ولفت إلى حرص الجمعية على تقديم الخدمات الإنسانية داخل الكويت عبر مساهماتها المجتمعية الإنسانية مؤكدا أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بما يعزز العمل الإنساني والاجتماعي.

وأشار إلى أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالمتطوعين عبر تفعيل دورهم في تنمية المجتمع وتقديم الدعم لكافة المبادرات التطوعية.