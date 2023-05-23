بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات “اف-16” في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات “اف-16” في بولندا

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 بدأ في بولندا، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.

وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل “أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16 بدأ اخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل.”.

وردا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل “بولندا على سبيل المثال”.

كما أكد دبلوماسي اوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس بدء التدريب في بولندا.

ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.

وكررت بولندا جارة اوكرانيا منذ اشهر استعدادها لتدريب طياري اوكرانيا على هذه المقاتلات.

وقالت وزيرة دفاع هولندا كايسا اولونغرن في الاجتماع إن ائتلافا من الدول الغربية الاوروبية الداعمة لكييف ينظر في إمكانية بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات “في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت في بروكسل “نعمل على جدول زمني محدد لبدء التدريبات ونشعر بأنه من المهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأشارت “هذا جهد مشترك مع الدنمارك وبلجيكا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين. وسنقوم بتسريع الأمر الآن بعد أن حصلنا على الضوء الأخضر” من واشنطن.

وبحسب الوزيرة الهولندية فإن التدريب سيكون “الخطوة الأولى” تجاه تزويد كييف بهذه المقاتلات.

وأضافت “سنواصل النقاش مع حلفائنا ومع الدول التي قد تملك مقاتلات اف-16 متاحة حول الخطوة القادمة، ولكن الأمر ليس مطروحا على الطاولة حاليا” مؤكدة “هذا في المرحلة المقبلة”.

وأشارت ألمانيا إلى أن إمكانياتها للمساهمة “محدودة للغاية”. وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مشاركة برلين “ليست ذات صلة لأننا ببساطة لا نملك مقاتلات اف-16 ولا يمكننا المساعدة في تدريب الطيارين”.