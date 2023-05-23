وزير التربية: حريصون على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة في أداء اختباراتهم

وزير التربية: حريصون على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة في أداء اختباراتهم

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني حرص الوزارة على توفير الأجواء المناسبة والمريحة لأداء الأبناء الطلبة في اختباراتهم وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير على هامش زيارته التفقدية اليوم الثلاثاء لثانويتي (أحمد الربعي للبنين) و(فاطمة الصرعاوي للبنات) مثمنا جهود الإدارات المدرسية وحرصها على تحقيق أهداف الوزارة.

وأضاف العدواني أن الوزارة أطلقت حملتها التوعوية تحت شعار (استعد) التي استهدفت تهيئة الطالب نفسيا وتربويا وصحيا لأداء الاختبارات بطريقة تضمن له التفوق والنجاح.

وأشاد بحسن سير اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي التي تمت على مستوى عال من المهنية مثمنا جهود المعلمين والإدارات المدرسية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتقديم الاختبارات براحة وطمأنينة.

وأوضح العدواني أن قاعات الاختبارات جاءت منظمة بحسب المطلوب والمعمم به من قبل وزارة التربية وبالشكل الذي سيؤدي لتحقيق النتائج المرجوة متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات في صفوف النقل بلغ 160835 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة و 44384 طالبا وطالبة من الصف العاشر و 40614 طالبا وطالبة من الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي.