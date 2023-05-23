صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس إيطاليا بضحايا فيضانات الأمطار

23 مايو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال جمهورية إيطاليا الصديقة وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال جمهورية إيطاليا الصديقة وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة متمنيا سموه حفظه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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23 مايو، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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