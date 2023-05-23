رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل إلى مقر المحكمة العليا في إسلام أباد

محكمة باكستانية تقرر الافراج عن عمران خان بكفالة في قضايا إرهاب

23 مايو، 2023
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قررت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، حتى الشهر المقبل، في ظل ما يواجهه من معارك قانونية شرسة.

وقال أحمد جانجوا، وهو متحدث باسم حزب خان، إن محكمة مكافحة الإرهاب، منحت خان الحماية من الاعتقال حتى الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وكان قد تم الافراج عن الزعيم السابق بكفالة في ثماني قضايا تتضمن تهما بالإرهاب، لتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف بالمجمع القضائي الفيدرالي في آذار/مارس الماضي.

ويواجه خان عددا كبيرا من القضايا، في اتهامات تتراوح بين الفساد والإرهاب.

وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة، هناك احتمالا بأن تعتقله السلطات في قضية أخرى، حيث تم رفع أكثر من 100 قضية ضده.

المصدر
د ب أ
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23 مايو، 2023
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