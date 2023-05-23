الاتحاد الإسباني يعزل حكم الفار المتسبب في طرد فينيسيوس

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عزل حكم الفار المتسبب في تعرض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور للطرد في مباراة فالنسيا وريال مدريد بالليغا أول أمس الأحد على ملعب المستايا، ضمن الجولة 35.

واقترف الحكم الأساسي لتقنية الفيديو المساعد، ناتشو إغليسياس فيانويفا، خطأً فادحاً، في الدقيقة 96 من المباراة المذكورة، عندما قص الصورة التي أرسلها إلى حكم الساحة، بورغوس بينغوتشيا، دون منحه اللقطات كاملة عند مراجعة الفار للتأكد من اعتداء فينيسيوس جونيور على لاعب فالنسيا دورو.

وقص الحكم الصورة التي سبقت طرد فينيسيوس جونيور، الأمر الذي دفع الحكم بينغوتشيا نحو إلغاء البطاقة الصفراء واستبدالها بالحمراء ليكمل الريال آخر 6 دقائق بعشرة لاعبين دون وجه حق.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء “لم يعد الحكم ناتشو إغليسياس فيانويفا حكماً لتقنية الفيديو المساعد، إلى جانب طرد 5 حكام آخرين من هذا المنصب”.

أضافت الصحيفة “الحكم تعمد قص الصورة التي أرسلها إلى حكم الساحة في الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا وريال مدريد والتي تسببت في طرد فينيسيوس جونيور”.

وأكد المصدر ذاته “الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر مع اللجنة الفنية للحكام الفنيين، CTA و RFEF، طرد 6 حكام من العمل على تقنية الفيديو في الموسم المقبل 2024/2023، وكان الحكم فيانويفا أول المطرودين”.

وأظهر حكم الفيديو ضربة فينيسيوس جونيور على وجه لاعب فالنسيا هوغو دورو دون استعراض اللقطة كاملة، ما يعني تعمده تشويه بعض صور المباراة، وهذا ما تسبب في اعفاءه من مهمته كحكم فيديو.

وطلب ريال مدريد في بيان رسمي مُحاسبة حكام الفيديو على هذه الهفوة، ولم يرغب الاتحاد الإسباني في إضاعة الوقت، واتخاذ القرار المناسب بمجرد انتهاء التحقيق.