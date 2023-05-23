البلدية: تحرير 12 مخالفة وتوجيه 113 انذار في محافظة مبارك الكبير خلال شهر ابريل الماضي

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر ابريل الماضي على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي بنوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية ، مشيرا إلى أن احصائية شهر ابريل اسفرت عن تحرير 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بنظافة الساحات والممرات الملاصقة للمحل، عدم تغطية صندوق الشاحنة ، عدم وضع اعلان تعريفي خاص بالنشاط وازالة 4 تعديات على املاك الدولة بالإضافة الى توجيه 118 تنبيه وانذار وتم ازالة 183 اعلان مخالف بمختلف الاحجام وتم استلام 15 شكوى عن طريق الخط الساخن والتعامل معها .

ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية والعمالة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفي حال وجود اي شكوى نظافة تشوه المنظر العام من انقاض او عمال نظافة الرجاء الاتصال على 1854444 او على رقم الواتس اب 24727732 او الخط الساخن 139 للحد من هذه الظواهر السلبية .