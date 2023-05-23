منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة شهيد وتصيب 4 فلسطينيين قرب مدينة رام الله

23 مايو، 2023
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أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مواجهات وقعت في بلدة (نعلين) شمال غرب مدينة (رام الله) فيما فجرت القوات منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة فجر اليوم وحاصرت منزل الشهيد الخواجا الذي يقع في مبنى سكني مكون من أربعة طوابق وزرعته بالمتفجرات ثم قامت بتفجيره.

وأضاف الشهود أن مواجهات وقعت في البلدة استمرت عدة ساعات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوبهم ما أدى الى إصابة أربعة فلسطينيين.

يذكر ان الخواجا استشهد برصاص قوات الاحتلال في مارس الماضي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في (تل ابيب) قادت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

المصدر
وكالات
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23 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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