من الاستقبال

وزير الصحة يستقبل فريق عيادات “برنامج البورد الكويتي لطب أسنان الأطفال” في مركز الفروانية التخصصي

23 مايو، 2023
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في إطار دعم الكفاءات الطبية الوطنية، استقبل وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي فريق عيادات برنامج البورد الكويتي لطب أسنان الأطفال في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان، بعد الحصول على شهادة الاعتراف كمركز معتمد في علاج الأسنان لحالات التوحد في الأطفال، وذلك من المجلس الدولي لمعايير الإعتماد والتعليم المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أول مركز في دولة الكويت يحصل على هذا الاعتراف.

وبهذه المناسبة أشاد الوزير بجهود العاملين في البرنامج، ومساهمتهم في تطوير المنظومة الصحية عبر خدمات طب الأسنان المقدمة للأطفال من ذوي الاضطرابات الحسية، والتي تشمل الأطفال المصابين بالتوحد.

المصدر
وزارة الصحة
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23 مايو، 2023
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