الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي

بايدن “متفائل” في مستهلّ اجتماعه مع مكارثي حول سقف الدين العام

23 مايو، 2023
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين في مستهلّ اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول سقف الدين العام أنّه “متفائل” بإمكان توصّلهما إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف عن السداد.

وقال بايدن “أنا متفائل بأنّنا سنحرز تقدّماً”، في حين قال مكارثي إنّه يأمل “أن نتوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم”، في وقت لم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام تحت طائلة تخلّفها لأول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها.

المصدر
أ ف ب
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23 مايو، 2023
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