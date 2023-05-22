منتخب الكويت للترايثلون المشارك في بطولة شرم الشيخ الدولية

منتخب الكويت للترايثلون يحرز 9 ميداليات متنوعة في بطولة شرم الشيخ الدولية

23 مايو، 2023
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حقق منتخب الكويت للترايثلون 9 ميداليات (7 ذهبيات) و(فضيتين) في بطولة شرم الشيخ الدولية للعبة التي تضمنت إقامة بطولتي (كأس إفريقيا) و(العربية) واختتمت أخيرا في مصر.

وقال رئيس النادي الكويتي للترايثلون راشد الكندري في بيان صحفي إن إنجاز لاعبي ولاعبات (أزرق الترايثلون) جاء بعد فوزهم بـ8 ميداليات في البطولة العربية (6 ذهبيات) و(فضيتين).

وأوضح الكندري أن اللاعب جاسم الرجيب حقق بمفرده ثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية) كونه شارك بأكثر من فئة في حين نالت اللاعبات نورا البراك وفي الملا ولولوة الرفاعي وهدى الصالح ذهبية لكل منهن في حين أحرز اللاعب صالح الرزيحان ميدالية فضية.

وذكر أن اللاعبة هدى الصالح أضافت بدورها ميدالية ذهبية ضمن بطولة كأس أفريقيا كون نظام البطولة يسمح بمشاركة اللاعبين غير الأفارقة.

وأشاد بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في المحفلين العربي والإفريقي الذي جاء بفضل العمل والجهد الكبيرين للاعبين ورعاية النادي مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

المصدر
كونا
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23 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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