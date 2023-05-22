يوفنتوس

خصم عشر نقاط من يوفنتوس بسبب صفقات انتقال لاعبين

22 مايو، 2023
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.

وبهذا القرار سيتراجع يوفنتوس، أنجح فريق لكرة القدم في إيطاليا، من المركز الثاني إلى السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 59 نقطة ويبتعد حاليا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية المربحة الموسم المقبل.

لكن النادي القادم من تورينو لديه مباراة مؤجلة أمام مضيفه إمبولي اليوم الاثنين إضافة لمواجهتين أخريين قبل انتهاء الموسم.

وقال يوفنتوس على تويتر إن “السلطات أبلغته بقرار المحكمة ويحتفظ بحقه في التقدم باستئناف جديد أمام أعلى هيئة رياضية في إيطاليا”.

وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي في قضية انتقال اللاعبين لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.

وفي الجلسة التي سبقت الحكم الأخير، قال مصدران على صلة وثيقة بالأمر اليوم الاثنين إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس.

ويواجه يوفنتوس، الذي تملكه شركة قابضة تابعة لعائلة أنيلي، المزيد من العقوبات الرياضية المحتملة بما في ذلك المزيد من خصم النقاط.

وفي قضية منفصلة يحقق الاتحاد الإيطالي في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبين وكذلك في تعاملات مع وكلاء لاعبين وأندية أخرى. وأمر الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة رياضية جديدة ضد يوفنتوس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي عقوبات محتملة قد يجري تطبيقها في إطار هذه المحاكمة الرياضية الجديدة ستؤثر على الموسم الحالي أو الموسم المقبل. ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع اللوائح.

المصدر
رويترز
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22 مايو، 2023
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