مساعد وزير الخارجية يؤكد موقف دولة الكويت الداعم للقضية الفلسطينية

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اليوم الإثنين موقف دولة الكويت التاريخي على الصعيدين الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني واحتضان القضية ورفض ممارسات قوات الاحتلال.

وقال السفير البكر في كلمة خلال فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة التي نظمتها السفارة الفلسطينية لدى البلاد بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية إن دولة الكويت كانت منطلقا لبداية النضال الفلسطيني وصوتا صادحا بالدفاع عن القضية العادلة في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن دولة الكويت فتحت أبوابها لاستقبال الإخوة الفلسطينيين ووفرت لهم سبل العيش الكريم وقدمت كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي.

وجدد دعم دولة الكويت الثابت والتزامها الراسخ والمبدئي بدعم الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته علاوة على تأييد كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل بما يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وشدد السفير البكر على أن “مرور الزمن لن يجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لحمايته وإنهاء هذا الاحتلال”.

من جهته ثمن سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب مواقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منوها بما قدمه الشعب الكويتي في هذا الإطار.

ونوه طهبوب بالدعم الكويتي المادي والاقتصادي للشعب الفلسطيني ومؤسساته الطبية والاجتماعية والأهلية معتبرا “وقوف دولة الكويت إلى جانب فلسطين في كافة المحافل الدولية أهم ركائز الدعم السياسي للعمل الفلسطيني”.

وذكر أن ما يميز ذكرى النكبة هذا العام هو قرار الأمم المتحدة باعتبار الـ15 من مايو ذكرى نكبة فلسطين تحييه المنظمة الأممية.

واعتبر الدلالة الأساسية باعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذكرى نكبة فلسطين هو دحض الرواية الإسرائيلية بأن فلسطين – أرض بلا شعب لشعب بلا أرض – وهو دليل على أن القضية الفلسطينية عادلة وأن الشعب الفلسطيني هجر بالقوة والقسر من أراضيه.

بدوره أكد رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب موقف دولة الكويت الشجاع والواضح مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وعودة أراضيه.

ولفت ثلاب إلى حرص (الجمعية) على إقامة معارض فنية تتناول القضية الفلسطينية وتبرز معاناة الشعب.