أمير الرياض وسفير الكويت لدى السعودية يبحثان تعزيز الشراكة لخدمة مواطني البلدين

بحث أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر الصباح سبل تعزيز الشراكة لخدمة مواطني البلدين وتسهيل أمورهم والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير الشيخ صباح الناصر الصباح في تصريح اليوم الاثنين عقب اللقاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير فيصل في تطوير منطقة الرياض بالخطط الطموحة المرسومة.

وأثنى الشيخ صباح على ما يلاقيه المواطنون الكويتيون من رعاية واهتمام من قبل جميع الجهات في السعودية مؤكدا أن ذلك غير مستغرب على المملكة قيادة وحكومة وشعبا.

وفي ذات السياق التقى السفير الشيخ صباح الناصر الصباح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن حيث تم خلال اللقاء بحث الشراكات وسبل تعزيزها مؤكدين متانة ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة وأخوة ونسب.

وأكدا أهمية تعزيز سبل التعاون والعمل على خدمة مصالح مواطني البلدين والعمل على تسهيل شؤونهم وتيسيرها في ظل التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين.