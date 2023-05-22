جامعة الكويت تسجل براءة لنظام مبتكر لتخفيف توزيع المياه الملوثة

سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث بجهود الدكتور بدر العنزي براءة اختراع في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأمريكية وذلك لنظام مبتكر لتخفيف توزيع المياه الملوثة.

وقال القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الحياتية الدكتور العنزي في تصريح صحفي اليوم الأثنين إن فكرة الاختراع تقوم على تصميم أنبوب مبتكر كجزء من نظام تخفيف وتوزيع المياه الملوثة مبينا ان التصريف المستمر للنفايات السائلة الملوثة من المصانع ومحطات تحلية المياه إلى مياه البحر أدى إلى تدهور الحياة البحرية على مر السنين.

واضاف العنزي “عمدت من خلال أبحاثي التي تم دعمها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمعالجة هذه الظاهرة” وإدارة المحلول الملحي المرفوض من محطات تحلية المياه المختلفة لتقليل ضررها على مياه البحر والكائنات الحية البحرية وكفاءة عملية تحلية المياه.

وافاد انه قدم طريقة مبتكرة عن طريق استخدام تقنية مفاعل نفث السوائل المغمورة كموزع للمحلول الملحي المرفوض من محطات تحلية المياه مبينا ان هذه التقنية تتميز بأنها رخيصة التكلفة وتوفر معالجة مزدوجة بكفاءة عالية كجهاز تهوية لرفع نسبة الأكسجين المذاب في الماء وخلط المحلول الملحي المطرود مع مياه البحر الخارجية لتخفيف تركيزه ومنعه من الاستقرار في قاع البحر.

وذكر انه “بهذا نكون قد نجحنا بتخفيف المياه الملوثة والحصول على تهوية عالية الكفاءة بالإضافة إلى تهوية أكبر قدر من المياه المحيطة دون زيادة في التكلفة”.