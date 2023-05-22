مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 2023/5/22 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد علي محمد الفاضل بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في الدورة العادية الثانية والثلاثون لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة وكلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد حفظه الله في هذه القمة والتي تركزت حول الشعور بالتفاؤل لبوادر الانفراجات بالمنطقة ومنها البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وإزدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها ودعوة المجتمع الدولي إلى إعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8914) وترحيبها ببيان اجتماع جدة وبيان اجتماع عمان معربا عن الأمل بأن تكون عودة سوريا إلى بيت

العرب منطلقا لإنتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري.

وناقش مجلس الوزراء كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك وقرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الوقوف في عرفات وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/2 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2023/7/3 ويكون يوم الوقوف في عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك عطلة رسمية ويعتبر يوم الأحد الموافق 2023/7/2 (يوم راحة) أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

وإنطلاقا من اهتمام الحكومة في تطوير المشاريع التنموية والسياحية بدولة الكويت فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن مشروعي إنشاء المدينة الترفيهية وتطوير منتجع فيلكا لبدء العمل على تنفيذ المشروعين بالسرعة الممكنة وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تظافر جهود الجهات الحكومية المعنية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية والذي يهدف إلى توفير عدد (3000) وظيفة وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية مشيدا بالجهود التي تبذلها وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة والقائمين على المشروع.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت ومبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية مجددا على دعوته للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها.