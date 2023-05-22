السفير ناصر الهين: أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية تكتسي أهمية خاصة هذا العام

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين إن أعمال (الجمعية العامة للصحة العالمية) هذا العام تكتسي أهمية خاصة نظرا لتزامنها مع اليوبيل الماسي للمنظمة والذكرى ال60 لانضمام دولة الكويت الى الامم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت أمام الدورة ال76 للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في الفترة ما بين ال21 وال30 من مايو الجاري.

واضاف السفير الهين “وبينما نستذكر هاتين المناسبتين فإننا نستذكر ايضا العلاقات الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت والمنظمة مثلما هو الحال مع بقية المنظمات الاممية الأخرى”.

ولفت الى ان التعاون المشترك بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية يسير في محورين احدهما يختص بالشؤون الصحية في الدولة موضحا انه يتعلق بعلاقات تعززها شراكة يحرص فيها الجانبان على تبادل المعلومات والوقوف على آخر معايير الصحة العالمية لتطبيقها في البلاد.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني ذكر السفير الهين انه يختص بالتعاون في الملفات الاقليمية والدولية لا سيما دعم دولة الكويت للبرامج الصحية التي تشرف عليها المنظمة في مناطق الازمات اينما كانت مشيرا الى انه على سبيل المثال تدعم دولة الكويت مشروعات المنظمة لتوفير الرعاية الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الصحية لضحايا الكوارث الانسانية والطبيعية.

واكد حرص دولة الكويت على دعم مشروع قرار معروض أمام الجمعية العامة للمنظمة بخصوص الحالة الصحية في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري وذلك لما يمر به الفلسطينيون من تعنت على يد سلطات الاحتلال.

في الوقت ذاته أشار مندوب الكويت الى تأييد مشاريع قرارات ستتم مناقشتها أمام الجمعية العامة لاسيما تلك الخاصة بضمان التوزيع العادل للامصال والادوية والحق في حصول الدول النامية والأقل دخلا على امكانيات التشخيص المبكر للأمراض.