استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، إلى ثلاثة شهداء، إضافة إلى إصابة ستة أخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ستة آخرين على الأقل، جروح أحدهم حرجة.

وقال مراسلنا وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان في المخيم، إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم وإخلاء الإصابات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعاثت فيها فسادا وخرابا، واعتقلت مواطنين من عائلة عويس.

كما فجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شلال، وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال فجرت المنزل دون إبلاغ أصحاب المنازل المجاورة، ما أدى إلى إصابة شاب وفتاة بجروح بفعل شظايا زجاج النوافذ، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيداً، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.