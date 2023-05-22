الهيئة العامة للبيئة الكويتية

“البيئة”: مستوى تركيز الغازات في منطقة الشعيبة الصناعية في الحد المسموح به

22 مايو، 2023
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اكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين ان مستوى تركيز الغازات المقاسة في منطقة الشعيبة الصناعية من الشمال الى الجنوب تقع ضمن الحدود والمعايير المنصوص بها باللائحة التنفيذية لجودة الهواء الخاصة بالكويت وبالمعايير الدولية.

وقال مدير ادارة جودة الهواء في الهيئة المهندس شريف الخياط لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرق التفتيش والرقابة وادارة رصد جودة الهواء التابعة للهيئة قامت بجولة تفتيشية على مصانع منطقة الشعيبة الصناعية الشرقية والغربية للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية المعنية بتلوث الهواء وتطبيق المعايير البيئية الواردة باللوائح التنفيذية لجودة الهواء الخارجي.

واضاف الخياط ان هذه الجولة جاءت بهدف مسح المنطقة تفاديا لإنتقال اي ملوثات او روائح تسبب ازعاج لساكني المناطق السكنية المجاورة في ظل الظروف الجوية ومع استمرار تأثر البلاد بالرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وأوضح ان فرق التفتيش وخلال المسح البيئي على مصانع المنطقة قامت بأخذ قراءات جودة الهواء من تسعة مواقع مختلفة من جنوب الشعيبة الى شمالها حيث تم قياس الابخرة الهيدروكربونية والامونيا والفورمالدهايد وغاز كبريتيد الهيدرجين وأكاسيد النيتروجين ومقارنتها بالحدود والمعايير المسموح بها.

وذكر ان القراءات بينت ان مستوى تركيز الغازات المقاسة تقع ضمن الحدود والمعايير المنصوص بها باللائحة التنفيذية مؤكدا استمرار فرق التفتيش في قياس جودة الهواء في اوقات متفرقة وتشديدها على تطبيق الاشتراطات اللازمة ومخالفة من لا يلتزم بالقانون البيئي.

المصدر
كونا
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22 مايو، 2023
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