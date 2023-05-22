البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ريال مدريد يلجأ إلى القضاء الإسباني للتحقيق في الإهانات العنصرية تجاه فينيسيوس

22 مايو، 2023
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لجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في “جريمة كراهية”، اثر إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي خسرها على أرض فالنسيا الأحد في المرحلة 35 من الليغا.

وكتب الفريق الملكي في بيان على موقعه الرسمي الإثنين “يعتقد ريال مدريد ان مثل هذه الهجمات تشكّل أيضاً جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديداً إلى مكتب المدعي العامي بشأن جرائم الكراهية والتمييز، من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين”.

المصدر
أ ف ب
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22 مايو، 2023
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