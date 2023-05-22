إقلاع الطائرة الـ11 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الاغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن مع الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من حدة أوضاعه الصحية والإغاثية الراهنة في سياق سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت لدعم الدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي والإغاثي.

وأضاف المعراج أن الهلال الأحمر الكويتي أوصل عبر القوة الجوية 110 أطنان من المواد الطبية والإغاثية والخيام إلى الأشقاء في السودان مشيرا في هذا الشأن إلى التنسيق المباشر مع وزارة الصحة السودانية والهلال الأحمر السوداني.

وبين أن مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في السودان تأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب السودان في جميع الظروف وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم الأشقاء في هذا الظرف الاستثنائي.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.