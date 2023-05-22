من حملة البلدية

البلدية: تحرير 9 مخالفات وتوزيع 100 حاوية بمنطقة الوفرة في إطار حملة “ديرتنا تستاهل”

22 مايو، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي تنفيذ جولات ميدانية بمنطقة الوفرة ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها إدارة العلاقات العامة بجميع المحافظات لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري بأن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن تحرير 9 مخالفات بلائحة النظافة ورفع 10 سيارات مهملة وسكراب وتحويلها لحجز البلدية بالإضافة الى توزيع 100 حاوية جديدة.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر
بيان صحفي
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22 مايو، 2023
0 34 دقيقة واحدة

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