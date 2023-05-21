المضبوطات

الداخلية: احباط عملية تهريب 120 كيلو من الحشيش وكيلو من الأفيون كانت بحوزة 3 أشخاص عن طريق البحر

21 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال المكافحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنو من توجيه ضربات قاسية ومستمرة لتجار ومروجي المواد المخدرة عن طريق احباط عملية تهريب تقدر بـ(120) كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكيلو من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة (3) أشخاص عن طريق البحر.

وجاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لاحالتهم لنيابة المخدرات حيث جهة الإختصاص.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 مايو، 2023
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