قياس قوة أحد الزلازل

روسيا: زلزال قوته 5 درجات يضرب جزر الكوريل

21 مايو، 2023
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أفاد مصدر في فرع ساخالين للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، بأن هزات أرضية ضربت اليوم الأحد جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المصدر، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد بالقرب من جزر الكوريل، وفقا لما نقلته قناة “آر تي” الروسية.

وكان مركز الزلزال في البحر على بعد 39 كيلومترا جنوب غرب قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 41 كيلومترا.

ووفقا للمصدر، شعر سكان المراكز السكنية في جزيرتي شيكوتان وكوناشير بهزات بقوة تصل إلى 4 درجات.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال.

المصدر
د ب أ
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21 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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