دولة الكويت ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إتفاق لوقف إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس السبت الموافق 20 مايو 2023 على إتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبع أيام يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.

وقال البيان أن الوزارة تتطلع إلى أن يمهد هذا الإتفاق في التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال والأعمال العدائية بما يمهد في إنهاء النزاع المسلح في السودان الشقيق.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية بغية التوصل إلى حل دائم للأزمة في السودان الشقيق وبما يحقق أمنه وإستقراره وسلامة أراضيه، مثمنةً الدور المحوري والمتواصل الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للتوصل لهذا الإتفاق وحث كافة الأطراف على إستمرار الحوار ووقف القتال.