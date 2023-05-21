الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال باحة المسجد الأقصى

21 مايو، 2023
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات لباحة المسجد الأقصى التي كان آخرها صباح اليوم من قبل مسؤول بحكومة الاحتلال.

وشدد البديوي في بيان على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جميع ردات الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.

وجدد دعوته إلى جميع مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر
وكالات
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21 مايو، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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