الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: زيلينسكي تعهد بعدم استخدام مقاتلات إف-16 لمهاجمة روسيا

21 مايو، 2023
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعده بعدم استخدام طائرات مقاتلةأمريكية الصنع من طراز إف-16 للتقدم نحو روسيا.

وقال بايدن، بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان اليوم الأحد، إنه حصل على “تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموها للمضي قدما والانتقال إلى الأراضي الجغرافية الروسية”.

وكان بايدن قد مهد الطريق من حيث المبدأ لتسليم طائرات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا كجزء من تحالف من الحلفاء، قائلا إن الوضع تغير.

وأوضح بايدن، على سبيل المثال، أنه إذا أحرز الأوكرانيون تقدما، فقد تنشأ حالة يحتاجون فيها إلى أسلحة ذات مدى أكبر مما لديهم حاليا.

كما قال بايدن إنه في حالة التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل، يمكن للطائرات المقاتلة أيضا أن تمنح أوكرانيا الثقة لمقاومة الروس إذا شنوا هجوما آخر.

المصدر
د ب أ
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21 مايو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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