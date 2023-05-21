جامعة الكويت توقع اتفاقية مع جمعية البناء البشري لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية

وقعت جامعة الكويت اتفاقية تعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية في مجال خدمة فئات الرعاية الاجتماعية بهدف تشجيع التعاون والدعم المستمر في المجالات المشتركة بين الطرفين.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الاتفاقية تشجع التعاون والدعم المستمر في المجالات المشتركة بين الطرفين وفقا للقواعد والنظم واللوائح المتبعة لديهما.

وأضافت أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية وتوافق رغبة جامعة الكويت وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية نحو تعزيز التنسيق في المجالات البحثية والأكاديمية والمهنية والتدريبية والتعليمية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية توثق الروابط وتبادل الأنشطة لتحقيق المشاركة المجتمعية في خدمة فئات الرعاية الاجتماعية والعمل على نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة وتلبية احتياجاتها الإنسانية من خلال تطوير المهارات الشخصية والجوانب الاجتماعية والنفسية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تضمنت جوانب مختلفة لتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لفئات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على المستويات النفسية والاجتماعية والتعليمية.

وبينت أن الاتفاقية تضمنت أيضا تأهيل هذه الفئة من خلال برامج متخصصة وتطبيقات علمية تسهم في عملية استقلالهم واندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

وأفادت بأن الاتفاقية تمكن الطرفين من تنفيذ هذه الأهداف وفق القوانين والقرارات والنظم واللوائح المعمول بها من خلال القيام بالدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك وإعداد وتقييم المناهج التعليمية والبرامج التدريبية الموجهة لفئات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أنها تمكن الطرفين كذلك من عمل الدورات التدريبية إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بموضوع وأهداف الاتفاقية.

وذكرت أن من ضمن المجالات التي تم الاتفاق عليها إقامة المؤتمرات والملتقيات والمنتديات إضافة إلى حفلات التخرج للمتدربين والزيارات الميدانية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنح شهادات تدريب معتمدة في البرامج التدريبية وفق النظم والضوابط المعمول بها.