زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة “ليست محتلة”

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة “ليست محتلة”، في اليوم التالي لإعلان موسكو سيطرتها بشكل كامل على هذه المدينة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان “اليوم، هم في باخموت” مضيفا “باخموت ليست محتلة من قبل روسيا اليوم”.

ولم يعط المزيد من التوضيحات بعد تصريحات ملتبسة أدلى بها في وقت سابق الأحد حول المدينة.

وصرح زيلينسكي “لا يمكنني أن أتقاسم معكم الآراء التكتيكية لعسكريينا. الأصعب سيكون أن يقع خطأ تكتيكي في باخموت وأن يتم تطويق رجالنا”.

وأعلنت روسيا السبت السيطرة بالكامل على باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي شهدت أطول وأعنف معركة في الحرب الجارية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتعقيبا على الإعلان الروسي، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن قوات كييف لا تزال تسيطر على “بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية” في المدينة التي “تحاصرها جزئيا” بعد التقدم الذي حققته عند أطرافها الشمالية والجنوبية.