بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.88 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.88 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 88ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6819 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 153 مليون سهم عبر 8170 صفقة نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار (نحو 7ر162 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 07ر25 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 45 مليون سهم عبر 2087 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 7ر25 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 71ر33 نقطة ليبلغ مستوى 16ر7533 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 9ر107 مليون سهم عبر 6083 صفقة بقيمة 2ر45 مليون دينار (نحو 9ر136 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31ر20 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5387 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 4ر41 مليون سهم عبر 1620 صفقة نقدية بقيمة 15ر8 مليون دينار (نحو 6ر24 مليون دولار).

وكانت شركات (المنار) و(حيات كوم) و(ع عقارية) و(أعيان ع) الأكثر ارتفاعا أما شركات بنك بوبيان و(بيتك) و(تجاري) و(وطني) وفكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإماراتية) و(بيت الطاقة) و(ثريا) و(استثمارات) الأكثر انخفاضا.