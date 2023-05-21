وزارة الداخلية

“الداخلية”: تدريبات بالذخيرة الحية تقيمها خفر السواحل في ميدان الرماية البحري “ALFA”

21 مايو، 2023
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أعـلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحــل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) خلال الفترة من الاثنين 22-5-2023 حتى الثلاثاء 23-5-2023، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأوضحت الإدارة أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميل بحري باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتداداً إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.

وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة ومؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب، وذلك من أجل سلامة الجميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 مايو، 2023
0 15 دقيقة واحدة

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