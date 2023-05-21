الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن ونظام بريتون وودز

21 مايو، 2023
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 21 أيار مايو، إن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز بما يتماشى مع “الواقع في عالم اليوم”.

ونظام بريتون وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان، حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتيريش إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوة في عام 1945 ويحتاجان إلى تحديث.

وقال “الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل .. في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فشل (الهيكل المالي) في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية”.

المصدر
أ ف ب
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21 مايو، 2023
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