الداخلية: تخصيص 4 مراكز بالإضافة الى المنافذ الحدودية لأخذ البصمة البيومترية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن حرص المؤسسة الأمنية على تأمين المنافذ الحدودية بأحدث الوسائل والتقنيات الامنية ووفق المشروع الوطني لحماية أمن البلاد، قام قطاع أمن المنافذ والحدود بتفعيل العمل بالبصمة البيومترية والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية.

وأشارت الإدارة أن البصمة البيومترية يتم العمل بها للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر (وفق اجراءات اصدار الجنسية بالقانون الكويتي) وسيخضع لها جميع القادمون عبر مختلف المنافذ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.

وحرصاً من المؤسسة الأمنية بالتسهيل على المواطنين والمسافرين، تم تخصيص (4) مراكز تابعة للادارة العامة للادلة الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في (الجهراء – علي صباح السالم – منطقة غرب مشرف) يومياً على مدار (24) ساعة ومركز ادارة تحقيق الشخصية التابع للادلة الجنائية في محافظة الفروانية ويعمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً لإنهاء اجراءات البصمة البيومترية بالإضافة الى الأجهزة التي توفرها الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.

وتبين الإدارة انه يتوجب على المواطنين والمقيمين أخذ موعد عن طريق منصة (متى) والزائرين عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw لمراجعة المراكز المخصصة لإنهاء اجراءات البصمة (لمن يرغب بعمل بصمة قبل السفر).

وتؤكد الإدارة انه يسمح للمسافرين عبر المنافذ بأنواعها من المغادرة دون انهاء اجراءات البصمة ويقتصر عملها عند القدوم (العودة من السفر).

وجاري العمل على افتتاح مواقع ومراكز جديدة سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل.