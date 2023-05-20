رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية يرحب بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي مع بلاده

أعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت عن ترحيبه بقرار مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع بلاده.

وثمن ميقاتي في بيان القرار مجددا شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي على “إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة” متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.

وذكر البيان ان ميقاتي تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب وتوافقا على اهمية تلقف هذه البادرة والبناء عليها من اجل تطوير وتعزيز العلاقات مع البحرين.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المملكة قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار جاء “تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين والاحترام المتبادل ووفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.