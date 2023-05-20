قياس قوة أحد الزلازل

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب محافظة نينوى شمال العراق

20 مايو، 2023
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أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت حدوث هزة أرضية في محافظة (نينوى) شمال العراق دون تسجيل خسائر.

وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن الهزة الأرضية وهي الثانية من نوعها خلال يومين بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت أنها وقعت مساء اليوم بالتوقيت المحلي وأنها تبعد 14 كيلومترا شرق ناحية (زمار) من محافظة نينوى.

وأشارت إلى أن المواطنين شعروا بها لكن لم ترد أي خسائر تذكر.

وشهدت محافظة السليمانية أمس هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر.

وشهدت محافظات إقليم كردستان العراق والعراق بشكل عام الفترة الماضية عددا من الهزات الأرضية المتتالية خصوصا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي.

المصدر
وكالات
الوسوم
20 مايو، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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