الدوري الألماني: لايبزغ يسقط بايرن في عقر داره وينعش آمال دورتموند في التتويج باللقب

أشعل فريق لايبزغ الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه المثير على ملعب بايرن ميونخ 3 1/ اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليجا.

وقلب لايبزغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه اوجسبورج غدا الأحد.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة 25 لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزغ في الدقيقة 65.

وحصل لايبزغ على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86.

وحقق لايبزغ أول فوزه له على ملعب بايرن ميونخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري.

وتضاءلت آمال بايرن ميونخ في تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب البوندسليجا للمرة الحادية عشرة على التوالي.

وأصبح الطريق مفروشا بالورود أمام دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011 / 2012 عبر الفوز على ملعب أوجسبورج غدا وعلى ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل بينما يحتاج بايرن لتعثر ملاحقه المباشر دورتموند في واحدة من أخر مباراتين له مع فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه كولون لكي يبقي على أمل له في التتويج باللقب.

وبموجب هذه النتيجة رفع لايبزغ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في ظل تفوقه بفارق أربع نقاط على يونيون برلين صاحب المركز الرابع وفرايبورج صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني في آذار/مارس الماضي، وذلك بعد الخسارة على يد فرايبورج في دور الثمانية لكأس ألمانيا، وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.