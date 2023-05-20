النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: إلحاق 598 من منتسبي الوزارة المتقاعدين بدورة إعادة الخدمة

20 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن إلحاق (598) من منتسبي وزارة الداخلية المتقاعدين بدورة إعادة الخدمة (ضباط الصف والأفراد) غداً الأحد الموافق 2023/5/21.

وقالت الإدارة: بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية من المتقاعدين او من انتهت خدمته ، وذلك لاتاحة الفرصة لرغبتهم في العودة لشرف الخدمة والاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهتمهم في خدمة الوطن.

المصدر
وزارة الداخلية
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20 مايو، 2023
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