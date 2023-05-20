الدوري الإنكليزي: ليفربول يتعادل مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد يهزم بورنموث ويقترب من التأهل لدوري الأبطال

أحرز كاسيميرو لاعب الوسط هدفا رائعا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وسيطر يونايتد على اللعب في البداية وسجل الهدف بعد تسع دقائق عندما حاول ماركوس سينيسي مدافع بورنموث إبعاد تمريرة من كريستيان إريكسن، لكن كاسيميرو تابعها وسجل بتسديدة بهلوانية رائعة.

ليفربول يقع في فخ التعادل

أحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفا قرب النهاية ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، والتمسك بخطيط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة في أنفيلد بعدما قضى ثمانية مواسم في أنفيلد.

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.

مبيمو يقود برنتفورد للفوز على توتنهام

لم يتأثر برنتفورد بإيقاف مهاجمه إيفان توني لثمانية أشهر، وسجل زميله برايان مبيمو هدفين ليفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز هاري كين هدفه رقم 28 في الدوري هذا الموسم، من ركلة حرة رائعة، ليتقدم صاحب الأرض بهدف مستحق وسط سيطرة على اللعب في آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم.

لكن آمال توتنهام صاحب المركز السابع تعرضت لضربة في التأهل لبطولة أوروبية، بعدما سجل الكاميروني مبيمو هدفين بقدمه اليسرى لتنقلب المباراة رأسا على عقب في غضون 12 دقيقة بالشوط الثاني.

وتسبب ذلك في إطلاق مشجعين هتافات ضد دانييل ليفي رئيس توتنهام الذي اعترف سابقا بأن النادي يمر “بموسم صعب جدا”. وزاد غضب الجماهير بعدما سجل يوان ويسا الهدف الثالث لبرنتفورد في الدقيقة 88 بعد تمريرة مبيمو.

وضمن برنتفورد صاحب المركز التاسع إنهاء الدوري في النصف الأعلى من الدوري، وربما يستطيع أيضا اجتياز توتنهام في جدول الترتيب.

ولدى توتنهام 57 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن برايتون آند هوف ألبيون الذي خاض 35 مباراة فقط. ويملك برنتفورد 56 نقطة ويستضيف مانشستر سيتي المتصدر في الجولة الأخيرة.