إقلاع الطائرة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الاغاثية والطبية

إقلاع الطائرة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الاغاثية والطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الاغاثية والطبية والخيام.

واكد مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد لوكالة الانباء الكويتية تضامن الكويت مع الاشقاء السودانيين في هذه الاوقات العصيبة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة مشيرا الى ان طائرة الاغاثة تحمل على متنها الخيام والمواد الاغاثية والطبية.

وقال ان الدور الكويتي برز منذ اللحظة الاولى للاحداث الداخلية في السودان من خلال الاتصالات مع المسؤولين في الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة وتقديم كافة الدعم والتنسيق مع الجانب السوداني بما يتناسب مع الأولويات التي جاءت في مقدمتها الادوية والغذاء.

واضاف الزيد ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي ورغم صعوبة الأوضاع في الخرطوم كانت قد وزعت مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية استهدفت المستشفيات التي كانت من أكثر القطاعات تضررا.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.